Українці у Польщі все частіше відкривають власний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Громадяни України все частіше відкривають у Польщі власні фірми і беруть на роботу поляків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.
У Польщі стереотипно громадян держав Східної Європи, а особливо України, сприймають як робочу силу, яку використовують польські фірми. Але виявляється, що саме українці демонструють особливу активність у відкритті власних фірм над Віслою. Понад 36 відсотків підприємств, зареєстрованих у регіоні, належать власне громадянам України. В Опольському воєводстві українці мають понад 100 фірм.
У масштабах усієї Польщі більше українців (у відсотках) займаються власною діяльністю тільки у Підкарпатському воєводстві.
Як повідомляв УНН, більше половини трудових мігрантів з України їдуть у Польщу.