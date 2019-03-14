Украинцы в феврале брали больше кредитов в гривне

Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в феврале по сравнению с январем уменьшился на 1% - до почти 2,16 млрд долл. США.

Портфель гривневых кредитов бизнесу за февраль вырос на 0,3% - до почти 462,75 млрд грн. При этом кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнесу за февраль сократился на 3,1% - до 13,89 млрд долл. США.

Добавим, в январе украинцы увеличили гривневые кредиты в банках также на 1,2%.

Напомним, портфель гривневых кредитов банков населению за год - в 2018-м - вырос на 31,4% - до 135,4 млрд грн.