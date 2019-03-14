Українці у лютому брали більше кредитів у гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Портфель гривневих кредитів банків населенню за лютий 2019 року зріс на 1,2% - до 138,9 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.
Кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) населенню у лютому проти січня зменшився на 1% - до майже 2,16 млрд дол. США.
Портфель гривневих кредитів бізнесу за лютий зріс на 0,3% - до майже 462,75 млрд грн. При цьому кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) бізнесу за лютий скоротився на 3,1% - до 13,89 млрд дол. США.
Додамо, у січні українці наростили гривневі кредити у банках також на 1,2%.
Нагадаємо, портфель гривневих кредитів банків населенню за рік - у 2018-му - зріс на 31,4% - до 135,4 млрд грн.