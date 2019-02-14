У січні українці наростили гривневі кредити у банках на 1,2%

Кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) населенню у січні зменшився на 0,3% - до 2,18 млрд дол. США.

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Портфель гривневих кредитів бізнесу за січень зменшився на 3,1% - до 460,97 млрд грн. При цьому кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) бізнесу за січень скоротився на 0,4% - до 14,34 млрд дол. США.

Нагадаємо, портфель гривневих кредитів банків населенню за рік - у 2018-му - зріс на 31,4% - до 135,4 млрд грн.

Як повідомляв УНН, українці у січні наростили гривневі депозити у банках на 0,5%.