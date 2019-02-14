В январе украинцы нарастили гривневые кредиты в банках на 1,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Портфель гривневых кредитов банков населению за январь 2019 года вырос на 1,2% - до 137,07 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в январе уменьшился на 0,3% - до 2,18 млрд долл. США.
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Портфель гривневых кредитов бизнеса за январь уменьшился на 3,1% - до 460,97 млрд грн. При этом кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнеса за январь сократился на 0,4% - до 14,34 млрд долл. США.
Напомним, портфель гривневых кредитов банков населению за год - в 2018-м - вырос на 31,4% - до 135,4 млрд грн.
Как сообщал УНН, украинцы в январе нарастили гривневые депозиты в банках на 0,5%.