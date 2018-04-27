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Украинцы в I квартале оплатили на 30% больше налога за элитные авто

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. С начала года физические лица уплатили 21,2 млн грн транспортного налога, передает УНН со ссылкой на сообщение Государственной фискальной службы.

Украинцы в I квартале оплатили на 30% больше налога за элитные авто

“В течение января-марта 2018 года владельцы элитных автомобилей уплатили в местные бюджеты 21,2 млн грн транспортного налога. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма уплаченного налога выросла на 4,8 млн грн, или почти на 30%”, - говорится в сообщении.

Отметим, налогообложению подлежат легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового года. Ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривен в год.

Напомним, в 2017 году лидерами по размеру оплаченного физическими лицами транспортного налога стали такие города как Днепр, Винница, Львов, Одесса, Харьков и Киев.

Ранее сообщалось, что в 2017 году украинцы уплатили в бюджеты за элитные машины 132,2 млн грн транспортного налога. За два месяца 2018 — 14,1 млн грн.

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