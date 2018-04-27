Українці у І кварталі сплатили на 30% більше податку за елітні авто
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. З початку року фізичні особи сплатили 21,2 млн грн транспортного податку, передає УНН з посиланням на повідомлення Державної фіскальної служби.
“Протягом січня-березня 2018 року власники елітних автівок сплатили до місцевих бюджетів 21,2 млн грн транспортного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума сплаченого податку зросла на 4,8 млн грн, або майже на 30%”, — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, оподаткуванню підлягають легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік.
Нагадаємо, у 2017 році лідерами за розміром сплаченого фізичними особами транспортного податку стали такі міста як Дніпро, Вінниця, Львів, Одеса, Харків та Київ.
Раніше повідомлялось, у 2017 році українці сплатили до бюджетів за елітні автівки 132,2 млн грн транспортного податку. За два місяці 2018 року — 14,1 млн грн.