Украинцы торжествовали на марафоне в Дублине

В соревнованиях среди женщин победительницей, как и два года назад, стала Наталья Легонькова. При этом украинка установила личный рекорд, впервые в карьере выбежав из 2:30 ч — 2: 28,58 ч. До этого ее лучшим результатом было 2: 30,40 ч, показанные 14 февраля 2016 в Санта-Монике (США).

Замкнула пьедестал почета Виктория Хапилина, которая стала третьей с финишным временем 2: 35,55 ч.

Среди мужчин вторым стал участник чемпионата мира в Лондоне Юрий Русюк. Он также установил личный рекорд (2: 15,56 ч). До этого его лучшим результатом было 2: 16,16 ч, показанные на этом же марафоне в Дублине год назад.

Как сообщал УНН ранее, украинцы завоевали 10 медалей на Марафоне Морской пехоты США.