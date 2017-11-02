Украинцы торжествовали на марафоне в Дублине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2084 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64328 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132804 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108514 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110974 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108897 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101518 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106103 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102837 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украинцы торжествовали на марафоне в Дублине

Украинцы торжествовали на марафоне в Дублине

Киев  •  УНН

 • 11089 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Дублинский марафон (Ирландия) принес представителям Украины три призовых места, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.

В соревнованиях среди женщин победительницей, как и два года назад, стала Наталья Легонькова. При этом украинка установила личный рекорд, впервые в карьере выбежав из 2:30 ч — 2: 28,58 ч. До этого ее лучшим результатом было 2: 30,40 ч, показанные 14 февраля 2016 в Санта-Монике (США).

Замкнула пьедестал почета Виктория Хапилина, которая стала третьей с финишным временем 2: 35,55 ч.

Среди мужчин вторым стал участник чемпионата мира в Лондоне Юрий Русюк. Он также установил личный рекорд (2: 15,56 ч). До этого его лучшим результатом было 2: 16,16 ч, показанные на этом же марафоне в Дублине год назад.

Как сообщал УНН ранее, украинцы завоевали 10 медалей на Марафоне Морской пехоты США.

Украинские Национальные Новости

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