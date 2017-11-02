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Українці тріумфували на марафоні у Дубліні

Українці тріумфували на марафоні у Дубліні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Дублінський марафон (Ірландія) приніс представникам України три призові місця, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.

У змаганнях серед жінок переможницею, як і два роки тому, стала Наталія Легонькова. При цьому українка встановила особистий рекорд, уперше в кар’єрі вибігши з 2:30 год – 2:28,58 год. До цього її найкращим результатом були 2:30,40 год, показані 14 лютого 2016 року у Санта-Моніці (США).

Замкнула п'єдестал пошани Вікторія Хапіліна, яка стала третьою з фінішним часом 2:35,55 год.

Серед чоловіків другим став учасник чемпіонату світу у Лондоні Юрій Русюк. Він також встановив особистий рекорд (2:15,56 год). До цього його найкращим результатом були 2:16,16 год, показані на цьому ж марафоні у Дубліні рік тому.

Як повідомляв УНН раніше, українці вибороли 10 медалей на Марафоні Морської піхоти США.

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