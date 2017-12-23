Украинцы стали меньше ездить трамваями - статистика

Сообщается, что в Украине за 11 месяцев этого года наблюдалось сокращение количества пассажиров, которые были перевезены трамвайным транспортом. Отмечается что, в январе-ноябре этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирские перевозки выросли на 0,4%. Всеми видами транспорта было перевезено 4,2 млрд пассажиров.

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В частности, перевозки водным транспортом возросло на 24,9%, авиационным - на 29,7%, троллейбусным - на 2% - до 528 млн пассажиров, метростроевским - на 3,1%.

При этом в январе-ноябре этого года наблюдалось сокращение количества пассажиров, которые были перевезены трамвайным и автомобильным транспортом.

Так, в январе-ноябре 2017 трамвайным транспортом было перевезено 617,2 млн пассажиров, что на 3% меньше, чем за соответствующий период 2016 года. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом сократились на 0,1%.

Напомним, во время новогодних праздников в работу пассажирского транспорта внесены изменения.