Українці стали менше їздити трамваями - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У січні-листопаді 2017 року трамвайним транспортом було перевезено 617,2 млн пасажирів, що на 3% менше, ніж у відповідний період 2016 року. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Повідомляється, що в Україні за 11 місяців цього року спостерігалося скорочення кількості пасажирів, що були перевезені трамвайним транспортом. Зазначається що, у січні-листопаді цього року, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, пасажирські перевезення зросли на 0,4%. Усіма видами транспорту було перевезено 4,2 млрд пасажирів.
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Зокрема, перевезення водним транспортом зросло на 24,9%, авіаційним – на 29,7%, тролейбусним – на 2% - до 528 млн пасажирів, метрополітенівським - на 3,1%.
При цьому, у січні-листопаді цього року спостерігалося скорочення кількості пасажирів, що були перевезені трамвайним та автомобільним транспортом.
Так, у січні-листопаді 2017 року трамвайним транспортом було перевезено 617,2 млн пасажирів, що на 3% менше, ніж у відповідний період 2016 року. Перевезення пасажирів автомобільним транспортом скоротилися на 0,1%.
Нагадаємо, під час новорічних свят у роботу пасажирського транспорту внесуть зміни.