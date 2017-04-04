Украинцы стали двукратными призерами Премьер-лиги Карате1

Чемпионкой "Open Dubai 2017" в весовой категории до 61 кг стала бронзовый призер ЧМ-2016 Анита Серегина. В Дубае украинка выиграла все пять проведенных боев. На старте была сильнее турчанки Зехра Кандемир (1:0) и итальянки Лауры Пасква (2:1). В четвертьфинале ей выпала возможность померяться силами с обладательницей "бронзы" второго этапа сербкой Йован Прекович (1:0). А в шаге от финала А.Серьогина сошлась с победительницей Роттердама 2017 Инь Сяоянь из Китая (1:0). "Золотую" схватку А.Серьогина завершила в свою пользу со счетом 2:0, оставив словачку Ингриду Сучанкову с "серебром".

Вторую награду "Open Dubai 2017" в копилку "сине-желтых" положил чемпион парижского этапа Станислав Горуна. Украинец стал бронзовым призером в кумитэ среди мужчин до 75 кг. Борьбу за "золото" С.Горуна прекратил в четвертьфинале, где минимально уступил будущему победителю Скотту Томасу из США (3:3), который две недели назад в Нидерландах был вторым. К этому С.Горуна прошел Ивана Мартинача из Хорватии (2:0), Мишеля Мартина из Италии (2:0) и Клэр или его Байя Пирре из Камеруна (5:4). В утешительных поединках наш спортсмен выиграл оба противостояния - против Мейрамбека Толеева из Казахстана (3:0) и Виталия Василова из России (4:3) - и стал третьим.

Отметим, что украинка А.Серьогина отличилась в призах на втором этапе подряд.

Заметим, что в соревнованиях в Дубае приняли участие 700 спортсменов из 75 стран. В общекомандном зачете Украина заняла пятое место. Топ-3 сборных составили Иран, Испания и Италия.

Добавим также, А.Серьогина представлять Украину на главном мультиспортивные старте четырехлетия - Всемирных играх 2017.

Как сообщал УНН, три награды завоевали Украинской на турнире по каратэ .