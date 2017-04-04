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Украинцы стали двукратными призерами Премьер-лиги Карате1

Украинцы стали двукратными призерами Премьер-лиги Карате1

Киев  •  УНН

 • 9185 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Дубае (ОАЭ) проходил третий этап Премьер-лиги Карате1. Сборная Украины была представлена небольшим составом заявленных участников, однако, двое из пяти спортсменов поднялись на пьедестал почета, информирует УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Чемпионкой "Open Dubai 2017" в весовой категории до 61 кг стала бронзовый призер ЧМ-2016 Анита Серегина. В Дубае украинка выиграла все пять проведенных боев. На старте была сильнее турчанки Зехра Кандемир (1:0) и итальянки Лауры Пасква (2:1). В четвертьфинале ей выпала возможность померяться силами с обладательницей "бронзы" второго этапа сербкой Йован Прекович (1:0). А в шаге от финала А.Серьогина сошлась с победительницей Роттердама 2017 Инь Сяоянь из Китая (1:0). "Золотую" схватку А.Серьогина завершила в свою пользу со счетом 2:0, оставив словачку Ингриду Сучанкову с "серебром".

Вторую награду "Open Dubai 2017" в копилку "сине-желтых" положил чемпион парижского этапа Станислав Горуна. Украинец стал бронзовым призером в кумитэ среди мужчин до 75 кг. Борьбу за "золото" С.Горуна прекратил в четвертьфинале, где минимально уступил будущему победителю Скотту Томасу из США (3:3), который две недели назад в Нидерландах был вторым. К этому С.Горуна прошел Ивана Мартинача из Хорватии (2:0), Мишеля Мартина из Италии (2:0) и Клэр или его Байя Пирре из Камеруна (5:4). В утешительных поединках наш спортсмен выиграл оба противостояния - против Мейрамбека Толеева из Казахстана (3:0) и Виталия Василова из России (4:3) - и стал третьим.

Отметим, что украинка А.Серьогина отличилась в призах на втором этапе подряд.

Заметим, что в соревнованиях в Дубае приняли участие 700 спортсменов из 75 стран. В общекомандном зачете Украина заняла пятое место. Топ-3 сборных составили Иран, Испания и Италия.

Добавим также, А.Серьогина представлять Украину на главном мультиспортивные старте четырехлетия - Всемирных играх 2017.

Как сообщал УНН, три награды завоевали Украинской на турнире по каратэ .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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