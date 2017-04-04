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Українці стали дворазовими призерами Прем'єр-ліги Карате1

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Дубаї (ОАЕ) проходив третій етап Прем’єр-ліги Карате1. Збірна України була представлена невеликим складом заявлених учасників, проте, двоє з п'яти спортсменів піднялися на п’єдестал пошани, інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України.

Чемпіонкою "Open Dubai 2017" у ваговій категорії до 61 кг стала бронзова призерка ЧС-2016 Аніта Серьогіна. У Дубаї українка виграла всі п'ять проведених боїв. На старті була сильнішою за турчанку Зехру Кандемір (1:0) та італійку Лауру Пасква (2:1). У чвертьфіналі їй випала нагода помірятися силами з володаркою "бронзи" другого етапу сербкою Йованою Прекович (1:0). А за крок до фіналу А.Серьогіна зійшлася з переможницею Роттердаму 2017 Інь Сяоянь з Китаю (1:0). "Золоту" сутичку А.Серьогіна завершила на свою користь з рахунком 2:0, залишивши словачку Інгріду Сучанкову зі "сріблом".

Другу відзнаку "Open Dubai 2017" до скарбнички "синьо-жовтих" поклав чемпіон паризького етапу Станіслав Горуна. Українець став бронзовим призером в куміте серед чоловіків до 75 кг. Боротьбу за "золото" С.Горуна припинив у чвертьфіналі, де мінімально поступився майбутньому переможцю Скотту Томасу зі США (3:3), який два тижні тому в Нідерландах був другим. До цього С.Горуна пройшов Івана Мартінача з Хорватії (2:0), Мішеля Мартіна з Італії (2:0) та Клері Абойя Байя Пірре з Камеруну (5:4). У втішних поєдинках наш спортсмен виграв обидва протистояння – проти Мейрамбека Толєєва з Казахстану (3:0) та Віталія Васілова з Росії (4:3) – і став третім.

Зазначимо, що українка А.Серьогіна відзначилася в призах на другому етапі поспіль.

Зауважимо, що у змаганнях в Дубаї взяли участь 700 спортсменів з 75 країн. В загальнокомандному заліку Україна посіла п’яте місце. Топ-3 збірних склали Іран, Іспанія та Італія.

Додамо також, А.Серьогіна представлятиме Україну на головному мультиспортивному старті чотириріччя – Всесвітніх іграх 2017.

Як повідомляв УНН, три нагороди вибороли українки на престижному турнірі з карате.

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