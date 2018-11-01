Украинцы стали брать больше кредитов в гривне

По информации регулятора, в течение III квартала (по сравнению с предыдущим кварталом) чистые гривневые кредиты физическим лицам выросли на 10,6% равномерно по всем группам банков. При этом, как уточнили в НБУ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года гривневые кредиты населению выросли на 38%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В августе объем кредитов населению в гривне вырос на 4%

В то же время, как отмечается в обзоре, гривневое кредитование бизнеса сезонно ускорилось на 8,3% за квартал преимущественно в банках с иностранным капиталом и госбанках.

Благодаря оживлению кредитования в III квартале доля неработающих кредитов сократилась на 1,4 процентного пункта до 54,3%.

Напомним, 31 октября Президент подписал закон о вынесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возобновления кредитования и по совершенствованию функционирования финансового сектора в Украине.