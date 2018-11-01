Українці стали брати більше кредитів у гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У липні-вересні 2018 року громадяни України взяли кредитів у банках у гривні на 38% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це йдеться у жовтневому огляді банківського сектору Національного банку України, передає УНН.
За інформацією регулятора, протягом ІІІ кварталу (порівняно з попереднім кварталом) чисті гривневі кредити фізичним особам зросли на 10,6% рівномірно за усіма групами банків. При цьому, як уточнили у НБУ, відповідно до аналогічного періоду минулого року гривневі кредити населенню зросли на 38%.
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Водночас, як зазначається в огляді, гривневе кредитування бізнесу сезонно прискорилося на 8,3% за квартал переважно в банках з іноземним капіталом та держбанках.
Завдяки пожвавленню кредитування у ІІІ кварталі частка непрацюючих кредитів скоротилася на 1,4 відсоткового пункта до 54,3%.
Нагадаємо, 31 жовтня Президент підписав закон про винесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення кредитування та щодо вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні.