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Українці стали брати більше кредитів у гривні

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У липні-вересні 2018 року громадяни України взяли кредитів у банках у гривні на 38% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це йдеться у жовтневому огляді банківського сектору Національного банку України, передає УНН.

За інформацією регулятора, протягом ІІІ кварталу (порівняно з попереднім кварталом) чисті гривневі кредити фізичним особам зросли на 10,6% рівномірно за усіма групами банків. При цьому, як уточнили у НБУ, відповідно до аналогічного періоду минулого року гривневі кредити населенню зросли на 38%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У серпні обсяг кредитів населенню у гривні зріс на 4%

Водночас, як зазначається в огляді, гривневе кредитування бізнесу сезонно прискорилося на 8,3% за квартал переважно в банках з іноземним капіталом та держбанках.

Завдяки пожвавленню кредитування у ІІІ кварталі частка непрацюючих кредитів скоротилася на 1,4 відсоткового пункта до 54,3%.

Нагадаємо, 31 жовтня Президент підписав закон про винесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення кредитування та щодо вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні

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