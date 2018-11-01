Українці стали брати більше кредитів у гривні

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У липні-вересні 2018 року громадяни України взяли кредитів у банках у гривні на 38% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це йдеться у жовтневому огляді банківського сектору Національного банку України, передає УНН.