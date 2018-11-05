Украинцы стали больше покупать отечественного вина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В январе-сентябре 2018 года в Украине было реализовано вина виноградного на 3,3 млрд грн, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
При этом, за 2 года показатель реализации отечественного вина в Украине вырос на 23%.
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К тому же, украинские производители нарастили экспорт своего вина за границу.
За два года этот показатель вырос в 2 раза. В частности, в январе-августе 2018 года Украина экспортировала за границу вина виноградного на 565 млн грн.
Как писал УНН, по данным опроса "Коктебель" украинцы любят полусладкое вино больше чем сухое.
А по данным отечественных экспертов, украинские вина по своему качеству не уступают чилийским и аргентинским.