Українці стали більше купувати вітчизняного вина

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У січні-вересні 2018 року в Україні було реалізовано вина виноградного на 3,3 млрд грн, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.