Українці стали більше купувати вітчизняного вина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У січні-вересні 2018 року в Україні було реалізовано вина виноградного на 3,3 млрд грн, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
При цьому, за 2 роки показник реалізації вітчизняного вина в Україні зріс на 23%.
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До того ж, українські виробники наростили експорт свого вина за кордон.
За два роки цей показник зріс у 2 рази. Зокрема, у січні-серпні 2018 року Україна експортувала за кордон вина виноградного на 565 млн грн.
Як писав УНН, за даними опитування "Коктебель" українці люблять напівсолодке вино більше за сухе.
А за даними вітчизняних експертів, українські вина за своєю якістю не поступаються чилійським та аргентинським.