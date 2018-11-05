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Українці стали більше купувати вітчизняного вина

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У січні-вересні 2018 року в Україні було реалізовано вина виноградного на 3,3 млрд грн, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

При цьому, за 2 роки показник реалізації вітчизняного вина в Україні зріс на 23%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сухе або напівсолодке: “Коктебель” визначив винні уподобання українців 

До того ж, українські виробники наростили експорт свого вина за кордон.

За два роки цей показник зріс у 2 рази. Зокрема, у січні-серпні 2018 року Україна експортувала за кордон вина виноградного на 565 млн грн.

Як писав УНН, за даними опитування "Коктебель" українці люблять напівсолодке вино більше за сухе. 

А за даними вітчизняних експертів, українські вина за своєю якістю не поступаються чилійським та аргентинським. 

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