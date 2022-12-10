Украинцы сокращают кредиты в банках, несмотря на снижение ставок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Портфель гривневых кредитов банков населению за ноябрь 2022 года уменьшился на 0,8% – до 203,07 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в ноябре против октября этого года уменьшился на 0,7% – до 609 млн долл. США.
Портфель гривневых кредитов бизнеса за ноябрь уменьшился на 0,9% – до 529,93 млрд грн. В то же время, кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнеса за октябрь увеличился на 0,4% - до 7,27 млрд долл. США.
При этом процентные ставки по новым гривневым кредитам в ноябре в среднем составляли для населения 35,1% годовых (-2,7% за месяц), для бизнеса – 20,8% (+1% за месяц). В инвалюте ставки по кредитам в ноябре для населения составляли 3,7% (-0,4% за месяц), для бизнеса – 5,4% (-0,6% за месяц).
В целом кредитов в банках у резидентов за ноябрь стало меньше на 0,6% – до 1,047 трлн грн.
Дополнение
Кредиты на автомобили и жилье, разрушенные войной, будут списываться.