Українці скорочують кредити в банках попри зниження ставок

Деталі

Кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) населенню у листопаді проти жовтня цього року зменшився на 0,7% - до 609 млн дол. США.

Портфель гривневих кредитів бізнесу за листопад зменшився на 0,9% - до 529,93 млрд грн. Водночас кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) бізнесу за жовтень збільшився на 0,4% - до 7,27 млрд дол. США.

При цьому процентні ставки за новими гривневими кредитами у листопаді в середньому становили для населення 35,1% річних (-2,7% за місяць), для бізнесу - 20,8% (+1% за місяць). В інвалюті ставки за кредитами у листопаді для населення становили 3,7% (-0,4% за місяць), для бізнесу - 5,4% (-0,6% за місяць).

Загалом кредитів у банках у резидентів поменшало за листопад на 0,6% - до 1,047 трлн грн.

Доповнення

Кредити на авто та житло, зруйновані війною, списуватимуть.