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Украинцы стали больше брать гривневые кредиты в банках

Украинцы стали больше брать гривневые кредиты в банках

Киев  •  УНН

 • 16070 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Портфель чистых гривневых кредитов банков населению после падения во II квартале этого года на 5,0% в III квартале вырос на 3,9%. Об этом говорится в ноябрьском обзоре банковского сектора от НБУ, передает УНН.

"Отмена жестких карантинных ограничений при дальнейшем снижению кредитных ставок в июле-сентябре способствовала восстановлению спроса бизнеса и населения на кредиты", - сообщили в НБУ.

Так, портфель чистых гривневых кредитов бизнеса (портфель без учета резервов) вырос за III квартал на 3,0%, хотя был все еще ниже на 6,0% г/г. Портфель чистых гривневых кредитов населению после падения во II квартале на 5,0% в III квартале вырос на 3,9%, сообщили в Нацбанке.

В то же время годовые темпы роста чистых гривневых кредитов населению, как отмечается, снизились до 8,8% г/г в конце сентября. В третьем квартале впервые за последние годы чистые гривневые кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости (+6,9% кв/кв) росли быстрее портфеля в целом.

Доля неработающих кредитов сократилась за отчетный квартал на 2,9 п. п. до 45,6% кредитного портфеля вследствие списания с балансов полностью зарезервированной задолженности, по которой банки не ожидают поступлений.

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В общем прибыль банков за 9 месяцев 2020 года составил 37,6 млрд грн. Основная причина снижения финансового результата на 22,2% г/г - формирование резервов под ожидаемые убытки.

"Главным фактором неопределенности для финансового результата банков остается объем отчислений в резервы под обесценение качества кредитного портфеля. Банкам все еще предстоит сделать корректную оценку кредитного риска с учетом текущих макроэкономических прогнозов и отразить ожидаемые убытки в финансовой отчетности", - отметили в регуляторе.

Напомним, бизнеса выдали уже 12,7 млрд грн дешевых кредитов по программе "5-7-9".

Украинские Национальные Новости

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