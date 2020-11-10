Банки наростили видачу іпотек на 16%: найактивніше - у Києві

Зазначається, що хоч у квітні-травні 2020 року обсяги нової іпотеки загальмували через карантин, починаючи з липня вони відновилися і на сьогодні залишаються високими. У вересні кількість нових видач, за даними НБУ, - на понад третину вище, ніж у вересні торік.

"Результати опитування банків свідчать, що за 9 місяців 2020 року загальний обсяг видач нових іпотечних кредитів збільшився на 16% до 2,3 млрд грн р/р. Водночас з початку 2020 року укладено лише 3640 нових іпотечних договорів, що на 269 менше, ніж за аналогічний період торік", - вказали у НБУ.

Водночас середній розмір іпотечного кредиту, як вказано, збільшився. Якщо на початку 2019 року він становив близько 490 тис. грн, то у вересні 2020 року збільшився до 700 тис. грн. Таким є на сьогодні середній розмір кредиту на купівлю житла як на первинному, так і на вторинному ринку, зауважили у НБУ.

За 9 місяців 2020 року найбільше таких кредитів видано у Києві – 953 договори на 835 млн грн (26% від загальної кількості та 37% від загальної суми).

Після Києва найбільше іпотечних договорів укладено у Харківській області – 390 договорів (11% від всіх) на загальну суму майже 176 млн грн (7,7% від всіх), у Київській області – 369 договорів на 317,7 млн грн (10% та 14% відповідно), у Дніпропетровській – 263 договори на 124 млн грн та Львівській областях – 252 договори на 166,7 млн грн.

Вказано, що результати опитування – це самооцінка власних іпотечних портфелів банками, а тому вони можуть не збігатися з офіційною статистикою, що розміщена на офіційному вебсайті НБУ в розділі "Статистика".

Раніше банки заявили про рекордний попит на іпотеку.