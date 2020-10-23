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Актуальне
Банки заявили про рекордний попит на іпотеку

Банки заявили про рекордний попит на іпотеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У липні-вересні попит на іпотеку серед населення у банках рекордно зріс, для такого типу кредитів у цей період був і найвищий рівень схвалення заявок за всю історію досліджень. Одна з причин - зниження відсотків за іпотечними кредитами. Про це свідчать дані щоквартального опитування НБУ про умови банківського кредитування, передає УНН.

"Активізувалось кредитування населення, з боку якого попит на позики також зростав. Зокрема, на іпотеку попит зріс найбільше за весь період публікації опитувань з 2013 року. Зростала і зацікавленість позичальників в отриманні споживчих позик, завдяки зміні відсоткових ставок та збільшенню витрат на товари тривалого вжитку", - зазначили у Нацбанку.

У ІІІ кварталі, як вказано, банки дещо послабили вимоги до позичальників за споживчими кредитами на тлі конкуренції з іншими фінустановами (в тому числі з небанківського фінсектору). Водночас, наголосили у регуляторі, подальшому пом’якшенню вимог до населення нині заважають побоювання щодо погіршення платоспроможності споживачів.

"Вимоги до іпотеки навпаки стали жорсткішими переважно у великих банках", - зауважили у НБУ.

У липні-вересні, повідомляється, зросла частка банків, які зауважили незначне збільшення рівня схвалення заявок на кредити населенню в основному завдяки банкам – лідерам ринку.

"Для іпотеки було зафіксовано найвищий рівень схвалення заявок за всю історію проведення опитувань. Це зокрема пов’язано зі зниженням відсотків за іпотечними кредитами, про яке банки заявляють уже четвертий квартал поспіль", - відзначили у НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Програма "5-7-9": банки видали вже майже 11 млрд грн кредитів

Водночас, як повідомляється, у липні-вересні зріс і попит підприємств, переважно малих та середніх (МСП), на короткострокові кредити та на гривневі позики.

"Стимулювали попит реструктуризація боргів, потреба в оборотному капіталі та інвестиціях. Також підвищенню попиту на кредити сприяло зниження вартості позик: 74% опитаних банків відзначили істотне пом’якшення цінових умов за схваленими заявками – відсоткові ставки знижувалися", - додали у НБУ.

Поточне опитування, як повідомляється, зафіксувало незначне збільшення рівня схвалення банками кредитних заявок бізнесу, переважно МСП.

Опитування проводилося з 17 вересня до 8 жовтня 2020 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 90%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Нагадаємо, за даними опитування, банки у найближчі 12 місяців очікують нарощення кредитних портфелів.

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