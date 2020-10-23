Банки очікують нарощення кредитних портфелів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Пом’якшення карантинних заходів сприяло відновленню кредитування. Банки зберігають позитивні очікування на наступні 12 місяців, оцінки зростання обсягів кредитування вийшли на докризовий рівень. Про це свідчать дані опитування НБУ про умови банківського кредитування, передає УНН.
"На відміну від ІІ кварталу, за час якого кредитування стримували пандемія та пов’язані з нею карантинні заходи, у ІІІ кварталі виправдались позитивні очікування банків щодо відновлення кредитування. Зростав попит на кредити як з боку населення, так і бізнесу", - вказали у НБУ.
Цьому, вбачають у Нацбанку, сприяло, зокрема, подальше зниження ставок за кредитами.
"Загалом банки зберігають позитивні очікування на майбутнє, хоча і оцінюють валютний ризик рекордно високим (майже 40% банків наголосили на його зростанні)", - додали у регуляторі.
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Так, банки зберігають позитивні очікування з перспектив кредитування на наступні 12 місяців. "Оцінки зростання обсягів кредитування вийшли на докризовий рівень – близько 80% респондентів очікують збільшення обсягу кредитного портфеля в наступні 12 місяців", - зазначили у НБУ.
Окрім того повідомляєтся, що банки очікують зростання обсягів депозитів населення та бізнесу, все менше установ прогнозують їх відплив.
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"До кінця року банки очікують побачити певне зростання попиту бізнесу та населенню на кредити, а також подальше пом’якшення стандартів кредитування, найбільше для кредитів МСП, короткострокових кредитів та гривневих позик. Водночас банки вважають, що у четвертому кварталі валютний ризик посилиться. Очікування реалізації інших ризиків помірні", - вказали у Нацбанку.
Опитування проводилося з 17 вересня до 8 жовтня 2020 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 90%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.