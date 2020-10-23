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Актуальное
Банки ожидают наращивания кредитных портфелей

Банки ожидают наращивания кредитных портфелей

Киев  •  УНН

 • 11773 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Смягчение карантинных мероприятий способствовало восстановлению кредитования. Банки сохраняют позитивные ожидания на следующие 12 месяцев, оценки роста объемов кредитования вышли на докризисный уровень. Об этом свидетельствуют данные опроса НБУ об условиях банковского кредитования, передает УНН.

"В отличие от второго квартала, за время которого кредитование сдерживали пандемия и связанные с ней карантинные мероприятия, в III квартале оправдались положительные ожидания банков относительно возобновления кредитования. Рос спрос на кредиты как со стороны населения, так и бизнеса", - указали в НБУ.

Этому, указывают в Нацбанке, способствовало, в частности, снижение ставок по кредитам.

"В целом банки сохраняют позитивные ожидания на будущее, хотя и оценивают валютный риск рекордно высоким (почти 40% банков отметили его рост)", - добавили в регуляторе.

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Так, банки сохраняют позитивные ожидания по перспективам кредитования на следующие 12 месяцев. "Оценки роста объемов кредитования вышли на докризисный уровень - около 80% респондентов ожидают увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев", - отметили в НБУ.

Кроме того сообщается, что банки ожидают роста объемов депозитов населения и бизнеса, все меньше учреждений прогнозируют их отток.

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"До конца года банки ожидают увидеть определенный рост спроса бизнеса и населению на кредиты, а также дальнейшее смягчение стандартов кредитования, больше для кредитов МСП, краткосрочных кредитов и гривневых займов. В то же время банки считают, что в четвертом квартале валютный риск усилится. Ожидания реализации других рисков умеренные", - указали в Нацбанке.

Опрос проводился с 17 сентября по 8 октября 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 90%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозам Национального банка Украины.

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