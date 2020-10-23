Банки заявили о рекордном спросе на ипотеку

"Активизировалось кредитование населения, со стороны которого спрос на займы также рос. В частности, на ипотеку спрос вырос больше всего за весь период публикации опросов с 2013 года. Росла и заинтересованность заемщиков в получении потребительских кредитов, благодаря изменению процентных ставок и увеличению расходов на товары длительного пользования", - отметили в Нацбанке.

В третьем квартале, как указано, банки несколько ослабили требования к заемщикам по потребительским кредитам на фоне конкуренции с другими финучреждениями (в том числе с небанковского финсектора). В то же время, отметили в регуляторе, дальнейшему смягчению требований к населению сейчас мешают опасения относительно ухудшения платежеспособности потребителей.

"Требования к ипотеке наоборот стали более жесткими преимущественно в крупных банках", - отметили в НБУ.

В июле-сентябре, сообщается, выросла доля банков, которые заметили незначительное увеличение уровня одобрения заявок на кредиты населению в основном благодаря банкам - лидерам рынка.

"Для ипотеки был зафиксирован самый высокий уровень одобрения заявок за всю историю проведения опросов. Это, в частности связано со снижением процентов по ипотечным кредитам, о котором банки заявляют уже четвертый квартал подряд", - отметили в НБУ.

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В то же время, как сообщается, в июле-сентябре вырос и спрос предприятий, преимущественно малых и средних (МСП), на краткосрочные кредиты и на гривневые займы.

"Стимулировали спрос реструктуризация долгов, потребность в оборотном капитале и инвестициях. Также повышению спроса на кредиты способствовало снижение стоимости займов: 74% опрошенных банков отметили существенное смягчение ценовых условий по одобренным заявкам - процентные ставки снижались", - добавили в НБУ.

Текущий опрос, как сообщается, зафиксировал незначительное увеличение уровня одобрения банками кредитных заявок бизнеса, преимущественно МСП.

Опрос проводился с 17 сентября по 8 октября 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 90%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозам Национального банка Украины.

Напомним, по данным опроса, банки в ближайшие 12 месяцев ожидают наращивания кредитных портфелей.