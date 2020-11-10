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Банки нарастили выдачу ипотек на 16%: активнее всего - в Киеве

Банки нарастили выдачу ипотек на 16%: активнее всего - в Киеве

Киев  •  УНН

 • 12250 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Банки в январе-сентябре этого года нарастили объем выдач новых ипотечных кредитов на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,3 млрд грн. Больше всего ипотечных кредитов выдано в Киеве. Средний размер ипотеки в сентябре достиг 700 тыс. грн. Об этом говорится в результатат опроса, обнародованного НБУ, передает УНН.

Отмечается, что хотя в апреле-мае 2020 года объемы новой ипотеки затормозили из-за карантина, начиная с июля они возобновились и сегодня остаются высокими. В сентябре количество новых выдач, по данным НБУ, - более чем на треть выше, чем в сентябре прошлого года.

"Результаты опроса банков свидетельствуют, что за 9 месяцев 2020 года общий объем выдач новых ипотечных кредитов увеличился на 16% до 2,3 млрд грн г/г. В то же время с начала 2020 года заключено только 3 640 новых ипотечных договоров, что на 269 меньше, чем за аналогичный период в прошлом году", - указали в НБУ.

В то же время средний размер ипотечного кредита, как указано, увеличился. Если в начале 2019-го он составлял около 490 тыс. грн, то в сентябре 2020 года увеличился до 700 тыс. грн. Таков на сегодня средний размер кредита на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, отметили в НБУ.

За 9 месяцев 2020 года больше всего таких кредитов выдано в Киеве - 953 договора на 835 млн грн (26% от общего количества и 37% от общей суммы).

После Киева больше всего ипотечных договоров заключено в Харьковской области - 390 договоров (11% от всех) на общую сумму почти 176 млн грн (7,7% от всех), в Киевской области - 369 договоров на 317,7 млн грн (10% и 14% соответственно), в Днепропетровской - 263 договора на 124 млн грн и Львовской областях - 252 договора на 166,7 млн грн.

Указано, что результаты опроса - это самооценка собственных ипотечных портфелей банков, а поэтому они могут не совпадать с официальной статистикой, размещенной на официальном веб-сайте НБУ в разделе "Статистика".

Ранее банки заявили о рекордном спросе на ипотеку.

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