Програма "5-7-9": бізнесу видали вже 12,7 млрд грн дешевих кредитів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. За програмою “Доступні кредити 5-7-9%” банки вже видали дешевих кредитів на майже 12,7 мільярдів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Банки вже видали 5373 позики на загальну суму в 12,690 мільярда гривень. З них 9,120 мільярда гривень були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 2,444 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,125 мільярда гривень як антикризові кредити під 3%", - повідомили у відомстві.
За останній тиждень банки видали 259 кредитів на загальну суму в 519 млн грн. З них 61% - рефінансування попередньо виданих кредитів, 17% - інвестиційні кредити, 22% - антикризові кредити під 3%.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни в умови програми “Доступні кредити 5-7-9%”.
Додамо, державна кредитна програма "Доступні кредити 5-7-9%" покликана спростити доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування.
У межах програми діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його річного обороту): 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн; 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.