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Программа "5-7-9": бизнесу выдали уже 12,7 млрд грн дешевых кредитов

Программа "5-7-9": бизнесу выдали уже 12,7 млрд грн дешевых кредитов

Киев  •  УНН

 • 13713 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки уже выдали дешевых кредитов почти на 12,7 млрд гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Банки уже выдали 5373 займа на общую сумму в 12,690 миллиарда гривен. Из них 9,120 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,444 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,125 миллиарда гривен как антикризисные кредиты под 3%", - сообщили в ведомстве.

За последнюю неделю банки выдали 259 кредитов на общую сумму в 519 млн грн. Из них 61% - рефинансирование ранее выданных кредитов, 17% - инвестиционные кредиты, 22% - антикризисные кредиты под 3%.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Добавим, государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" призвана упростить доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию.

В рамках программы действуют три процентных ставки (в зависимости от даты основания бизнеса и его годового оборота): 5% годовых - если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн; 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

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