Українці почали більше брати гривневі кредити в банках

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Портфель чистих гривневих кредитів банків населенню після падіння у II кварталі цього року на 5,0% у ІІІ кварталі зріс на 3,9%. Про це йдеться у листопадовому огляді банківського сектору від НБУ, передає УНН.

"Скасування жорстких карантинних обмежень за подальшого зниження кредитних ставок у липні-вересні сприяло відновленню попиту бізнесу та населення на кредити", - повідомили у НБУ.

Так, портфель чистих гривневих кредитів бізнесу (портфель без урахування резервів) зріс за III квартал на 3,0%, хоча був все ще нижчим на 6,0% р/р. Портфель чистих гривневих кредитів населенню після падіння у II кварталі на 5,0% у ІІІ кварталі зріс на 3,9%, повідомили у Нацбанку.

Водночас річні темпи зростання чистих гривневих кредитів населенню, як зазначається, знизилися до 8,8% р/р наприкінці вересня. У ІІІ кварталі вперше за останні роки чисті гривневі кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (+6,9% кв/кв) зростали швидше за портфель у цілому.

Частка непрацюючих кредитів скоротилася за звітний квартал на 2,9 в. п. до 45,6% кредитного портфеля внаслідок списання з балансів повністю зарезервованої заборгованості, за якою банки не очікують надходжень.

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Загалом прибуток банків за 9 місяців 2020 року становив 37,6 млрд грн. Основна причина зниження фінансового результату на 22,2% р/р – формування резервів під очікувані збитки.

"Головним фактором невизначеності для фінансового результату банків залишається обсяг відрахувань до резервів під знецінення якості кредитного портфеля. Банкам усе ще належить зробити коректну оцінку кредитного ризику з урахуванням поточних макроекономічних прогнозів та відобразити очікувані збитки у фінансовій звітності", - зазначили у регуляторі.

Нагадаємо, бізнесу видали вже 12,7 млрд грн дешевих кредитів за програмою "5-7-9".

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