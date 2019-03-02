Украинцы "пересели" с трамваев на метро
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В январе 2019 года пассажирским транспортом Украины воспользовались 342,9 млн человек, что на 6,5% меньше, чем в январе 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Сообщается, что автомобильным транспортом было перевезено152,6 млн человек, что на 6,1% меньше, чем год назад.
Сократились объемы перевозки трамвайным и троллейбусным видами транспорта - на 12,2% и 10,3% соответственно.
Зато украинцы стали чаще ездить на метро. В января 2019 года метрополитеновским транспортом было перевезено 56,3 млн человек, что на 1,7% больше, чем в прошлом году.
В прошлом году в Украине чаще всего ездили на авто и троллейбусами.