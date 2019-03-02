Українці "пересіли" з трамваїв на метро
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У січні 2019 року пасажирським транспортом України скористалося 342,9 млн осіб, що на 6,5% менше, ніж у січні 2018 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Повідомляється, що автомобільним транспортом було перевезено 152,6 млн осіб, що на 6,1% менше, ніж рік тому.
Скоротилися обсяги перевезення трамвайним та тролейбусним видами транспорту – на 12,2% та 10,3% відповідно.
Натомість, українці стали частіше їздити на метро. У січні 2019 року метрополітенівським транспортом було перевезено 56,3 млн осіб, що на 1,7% більше, ніж торік.
Нагадаємо, минулого року в Україні частіше всього їздили на авто і тролейбусами.