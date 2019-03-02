Українці "пересіли" з трамваїв на метро

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У січні 2019 року пасажирським транспортом України скористалося 342,9 млн осіб, що на 6,5% менше, ніж у січні 2018 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Повідомляється, що автомобільним транспортом було перевезено 152,6 млн осіб, що на 6,1% менше, ніж рік тому.

Скоротилися обсяги перевезення трамвайним та тролейбусним видами транспорту – на 12,2% та 10,3% відповідно.

Натомість, українці стали частіше їздити на метро. У січні 2019 року метрополітенівським транспортом було перевезено 56,3 млн осіб, що на 1,7% більше, ніж торік.

Нагадаємо, минулого року в Україні частіше всього їздили на авто і тролейбусами.

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