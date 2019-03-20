Украинцы возглавили общекомандный зачет международного турнира по сумо

По итогам соревнований украинская сборная возглавила общекомандный зачет, завоевав 18 наград, семь из которых — высшей пробы.

Победителями турнира стали: Алина Дуженко (до 65 кг), Светлана Колесник (до 73 кг), Марина Максименко (до 80 кг), Иванна Березовская (свыше 80 кг), Иванна Березовская (абсолютный вес), Демид Караченко (до 85 кг) и Важа Даиаури (абсолютный вес).

Карина Колесник (до 65 кг), Мария Дрбоян (свыше 80 кг) и Святослав Семикрас (до 85 кг) завоевали серебряные награды соревнований.

На третью ступеньку турнирного пьедестала поднялись Елена Никитинская (до 65 кг), Карина Адилханян (до 73 кг), Виктория Царук (свыше 80 кг), Таисия Редченко (свыше 80 кг), Мария Дробян (абсолютный вес), Важа Даиаури ( до 115 кг), Антон Чуев (до 100 кг) и Анатолий Хлюстин (до 85 кг).

Заметим, что соревнования стали для украинской сборной хорошей проверкой на мастерство, ведь “WEST-VIRUOPEN 2019” является отборочным турниром на XI Всемирные Игры, что в 2021 году будут проходить в городе Бирмингем.