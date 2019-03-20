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Українці очолили загальнокомандний залік міжнародного турніру з сумо

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. В естонському місті Вінні завершився розіграш нагород престижного міжнародного рейтингового турніру з сумо класу "А" – "WEST-VIRUOPEN 2019", інформує УНН з посиланням на Мінмолодьспорту України.

Українці очолили загальнокомандний залік міжнародного турніру з сумо

За підсумками змагань українська збірна очолила загальнокомандний залік, завоювавши 18 нагород, сім з яких — найвищого ґатунку.

Переможцями турніру стали: Аліна Дуженко (до 65 кг), Світлана Колесник (до 73 кг), Марина Максименко (до 80 кг), Іванна Березовська (понад 80 кг), Іванна Березовська (абсолютна вага), Демід Караченко (до 85 кг) та Важа Даіаурі (абсолютна вага).

Карина Колеснік (до 65 кг), Марія Дрбоян (понад 80 кг) та Святослав Семикрас (до 85 кг) здобули срібні нагороди змагань.

На третю сходинку турнірного п’єдесталу піднялися: Олена Нікітінська (до 65 кг),Карина Адилханян (до 73 кг), Вікторія Царук (понад 80 кг),Таісія Редченко (понад 80 кг), Марія Дробян (абсолютна вага), Важа Даіаурі (до 115 кг), Антон Чуєв (до 100 кг) та Анатолій Хлюстін (до 85 кг).

Зауважимо, що змагання стали для української збірної гарною перевіркою на майстерність, адже “WEST-VIRUOPEN 2019” є відбірковим турніром на ХІ Всесвітні Ігри, що в 2021 році проходитимуть у місті Бірмінгем.

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