Украинцы не пострадали в результате ДТП в Таиланде
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинцев нет среди погибших и пострадавших в результате ДТП в Таиланде. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"По предварительной информации консула, украинцев нет среди погибших и пострадавших в ДТП в Таиланде 21 марта 2018 года", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Таиланде в результате столкновения двухэтажного автобуса с грузовиком погибли 19 человек, 35 пострадали. Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. По предварительным данным, автобус съехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с грузовиком, который вез прицеп. Оба транспортных средства съехали с дороги и наехали на деревья.
По предварительной информации консула, украинский нет среди погибших и пострадавших в ДТП в # Таиланд 21 марта 2018-го. pic.twitter.com/8MWuae3yHR- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 22 марта 2018 г.