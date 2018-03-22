Українці не постраждали внаслідок ДТП в Таїланді
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українців немає серед загиблих і постраждалих внаслідок ДТП у Таїланді. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України, передає УНН.
"За попередньою інформацією консула, українців немає серед загиблих та постраждалих під час ДТП у Таїланді 21 березня 2018 року", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Таїланді в результаті зіткнення двоповерхового автобуса з вантажівкою загинули 19 осіб, 35 постраждали. Інцидент стався в провінції Накхонратчасіма на північному сході країни. За попередніми даними, автобус з’їхав на зустрічну смугу і в лоб зіткнувся з вантажівкою, що везла причіп. Обидва транспортні засоби з’їхали з дороги і наїхали на дерева.
За попередньою інформацією консула, українців немає серед загиблих та постраждалих під час ДТП у #Таїланд 21 березня 2018-го. pic.twitter.com/8MWuae3yHR— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 22 марта 2018 г.