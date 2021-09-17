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Украинцы назвали лучшие города по качеству услуг

Украинцы назвали лучшие города по качеству услуг

Киев  •  УНН

 • 17365 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Украинцы назвали Винницу, Луцк и Ивано-Франковск лучшими городами Украины по качеству услуг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные опроса, которые приводит Социологическая группа “Рейтинг”.

Детали

Таким образом, по индексу удовлетворенности 3,6 (выше среднего) украинцы оценили город Винница по качеству 22 сфер и услуг.

Следующим в этом списке идет город Луцк с оценкой - 3,3. С такими же баллами идет город Ивано-Франковск.

Наиболее недовольны качеством сферы услуг в Херсоне - 2,7 и Николаеве, а такжн Черновцах - 2,8.

В опросе также приведены данные по оценке жителями развития собственного города. В частности, жители областных центров гораздо более перспективно оценивают развитие собственного города, чем развитие страны в целом.

Так, первое место в списке занимает город Хмельницкий - 75%. Жители этого города считают, что дела в городе идут в правильном направлении, тогда как дела в стране положительно оценивают лишь 26%.

Примерно такие же показатели в Виннице и Чернигове. Наименее оптимистичны перспективы развития собственного города оценили жители Черновцов и Полтавы, где лишь 30 и 24% считают, что дела в городе идут в правильном направлении.

Самые пессимистичные прогнозы развития государства дают на востоке страны: в Северодонецке - 16% и Мариуполе - 18%. В частности, рейтинг развития города в Мариуполе достаточно высок - 65%, а в Северодонецке низкий - 30%.

Справка

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, включавшей 19 196 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составляла 65%.

Добавим

Результаты опроса также показали, что более 50% украинских городов поддерживают вступление в НАТО, 56% - в ЕС.

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