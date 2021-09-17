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Опитування: більше ніж 50% українських міст підтримують вступ до НАТО, 56% - до ЄС

Опитування: більше ніж 50% українських міст підтримують вступ до НАТО, 56% - до ЄС

Київ • УНН

 • 16226 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. У випадку, якщо б в Україні зараз проводили референдум про вступ до НАТО, жителі більшості міст (51%) проголосували б “за”. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані опитування, які наводить Соціологічна група "Рейтинг".

Деталі

Згідно з результатами опитування, найвищу підтримку щодо вступу України до НАТО висловив захід країни: Львів — 81%, Тернопіль — 79%, Івано-Франківськ — 78%.

Водночас, найнижча підтримка вступу України до НАТО є на сході та півдні країни: у Харкові “проти” проголосували 46%, за — 33% респондентів; в Одесі 28% — “за”, 44% — “проти”, у Сєвєродонецьку 18% — “за”, 61% — “проти”, у Маріуполі 17% — “за”, 60% — “проти”.

У Києві 61% опитаних підтримали б вступ до НАТО.

Тим часом, вступ України до ЄС підтримує 56% міст (з 24 міст).

Зазначається, що західні міста: Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль та Івано-Франківськ підтримують вступ до ЄС від 80 до 90%.

Найнижчі показники на сході країни: у Маріуполі, Харкові, Запоріжжі вступ до ЄС підтримали б від 20 до 30% мешканців.

Довідково

Опитування було проведено Соціологічною групою “Рейтинг” від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування проведено на основі вибірки, яка включала 19 196 респондентів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому становила 65%.

Нагадаємо

У минулому місяці опитування щодо підтримки вступу України до НАТО показало, що за вступ до НАТО проголосували б 54% українців. За вступ до ЄС — 64%.

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