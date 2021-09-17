Опрос: более 50% украинских городов поддерживают вступление в НАТО, 56% - в ЕС

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В случае, если бы в Украине сейчас проводили референдум о вступлении в НАТО, жители большинства городов (51%) проголосовали бы "за". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные опроса, которые приводит Социологическая группа "Рейтинг".