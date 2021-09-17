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Опрос: более 50% украинских городов поддерживают вступление в НАТО, 56% - в ЕС

Опрос: более 50% украинских городов поддерживают вступление в НАТО, 56% - в ЕС

Киев  •  УНН

 • 16215 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В случае, если бы в Украине сейчас проводили референдум о вступлении в НАТО, жители большинства городов (51%) проголосовали бы "за". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные опроса, которые приводит Социологическая группа "Рейтинг".

Детали

Согласно результатам опроса, самую высокую поддержку вступления Украины в НАТО выразил запад страны: Львов - 81%, Тернополь - 79%, Ивано-Франковск - 78%.

В то же время, самая низкая поддержка вступления Украины в НАТО на востоке и юге страны: в Харькове "против" проголосовали 46%, "за" - 33% респондентов; в Одессе 28% - "за", 44% - "против", в Северодонецке 18% - "за", 61% - "против", в Мариуполе 17% - "за", 60% - "против".

В Киеве 61% опрошенных поддержали бы вступление в НАТО.

Между тем, вступление Украины в ЕС поддерживает 56% городов (из 24 городов).

Отмечается, что западные города Львов, Луцк, Ровно, Тернополь и Ивано-Франковск поддерживают вступление в ЕС от 80 до 90%.

Самые низкие показатели на востоке страны: в Мариуполе, Харькове, Запорожье вступление в ЕС поддержали бы от 20 до 30% жителей.

Справка

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, включавшей 19 196 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составляла 65%.

Напомним

В прошлом месяце опрос по поддержке вступления Украины в НАТО показал, что за вступление в НАТО проголосовали бы 54% украинцев. За вступление в ЕС - 64%.

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