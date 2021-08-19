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Опитування: 64% українців підтримують вступ до ЄС, у НАТО - 54%

Опитування: 64% українців підтримують вступ до ЄС, у НАТО - 54%

Київ • УНН

 • 13463 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Більша половина українців хоче, аби наша країна вступила до ЄС, а інша половина наших громадян підтримує вступ до НАТО. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”, інформує УНН.

Деталі

За результатами опитування, в усіх питаннях, що стосувалися поглядів щодо майбутнього України на міжнародній арені, не менше половини опитаних підтвердили свої прозахідні прагнення. Так, за вступ в ЄС виступають 64%, у НАТО — 54%.

Найбільше тих, хто підтримує європейське майбутнє України, серед наймолодших (16-24 роки): 66% за вступ в НАТО, 75% за вступ в ЄС. Але навіть і в найстарших категоріях не менше половини респондентів за рух України у західному напрямку.

Питання вступу до Євросоюзу хоча і має регіональні відмінності (підтримка зменшується у напрямку з Заходу на Схід), але не так критично “розділяє” суспільство, як питання вступу до НАТО.

Загалом серед наймолодших (16-24), на відміну від старших, простежується тенденція до консолідації навколо проєвропейської ідеї України. Навіть на Сході, де більшість проти вступу в ЄС, серед молоді — більшість за (58%).

Однак, стійкою альтернативою європейської інтеграції є не стільки проросійський вектор, як запит на рівновіддаленість від Заходу та Росії — такий варіант обрали 35%. Серед противників вступу до ЄС лише чверть висловлюються за рух у напрямку Росії. Інші — за самостійний розвиток. У віковому розрізі найбільшими прихильниками рівновіддаленості є середнє покоління (25-50 років). В східних областях запит на рівновіддаленість домінує над проєвропейським напрямком, а в західних — над проросійським напрямами.

Цікаво, що такий погляд на майбутній розвиток України не має різких регіональних залежностей. За виключенням Галичини (де прихильників рівновіддаленості близько 20%), в усіх інших регіонах рівень підтримки такого вектору коливається від 30 до 45%.

Додамо

Опитування провела соціологічна група “Рейтинг” до 30-річчя незалежності України. Мета — вивчити особливості мислення та стилю життя українців, їхній ціннісний світ, мотивацію, оцінювання самих себе та України.

Дослідження проводили з 20 липня до 9 серпня 2021 року серед населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні — не більше ніж 1,0%, по області — не більше ніж 4%.

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