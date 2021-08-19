Опрос: 64% украинцев поддерживают вступление в ЕС, в НАТО - 54%

Детали

По результатам опроса, во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные устремления. Так, за вступление в ЕС выступают 64%, в НАТО — 54%.

Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодых (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% за вступление в ЕС. Но даже и в старших категориях не менее половины респондентов за движение Украины в западном направлении.

Вопрос вступления в Евросоюз хотя и имеет региональные различия (поддержка уменьшается в направлении с запада на восток), но не так критично “разделяет” общество, как вопрос вступления в НАТО.

В целом среди молодых (16-24), в отличие от старших, прослеживается тенденция к консолидации вокруг проевропейской идеи Украины. Даже на Востоке, где большинство против вступления в ЕС, среди молодежи — большинство за (58%).

Однако, устойчивой альтернативой европейской интеграции является не столько пророссийский вектор, как запрос на равноудаленность от Запада и России — такой вариант выбрали 35%. Среди противников вступления в ЕС лишь четверть высказываются за движение в направлении России. Другие — за самостоятельное развитие. В возрастном разрезе крупнейшими сторонниками равноудаленности есть среднее поколение (25-50 лет). В восточных областях запрос на равноудаленность доминирует над проевропейским направлением, а в западных — над пророссийским направлениям.

Интересно, что такой взгляд на будущее развитие Украины не имеет резких региональных зависимостей. За исключением Галичины (где сторонников равноудаленности около 20%), во всех остальных регионах уровень поддержки такого вектора колеблется от 30 до 45%.

Добавим

Опрос провела социологическая группа “Рейтинг” к 30-летию независимости Украины. Цель — изучить особенности мышления и стиля жизни украинцев, их ценностный мир, мотивацию, оценки самих себя и Украину.

Исследования проводились с 20 июля по 9 августа 2021 года среди населения Украины в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине — не более 1,0%, по области — не более 4%.