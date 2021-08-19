Опрос: 64% украинцев поддерживают вступление в ЕС, в НАТО - 54%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Большая половина украинский хочет, чтобы наша страна вступила в ЕС, а другая половина наших граждан поддерживает вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, сообщает УНН.
Детали
По результатам опроса, во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные устремления. Так, за вступление в ЕС выступают 64%, в НАТО — 54%.
Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодых (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% за вступление в ЕС. Но даже и в старших категориях не менее половины респондентов за движение Украины в западном направлении.
Вопрос вступления в Евросоюз хотя и имеет региональные различия (поддержка уменьшается в направлении с запада на восток), но не так критично “разделяет” общество, как вопрос вступления в НАТО.
В целом среди молодых (16-24), в отличие от старших, прослеживается тенденция к консолидации вокруг проевропейской идеи Украины. Даже на Востоке, где большинство против вступления в ЕС, среди молодежи — большинство за (58%).
Однако, устойчивой альтернативой европейской интеграции является не столько пророссийский вектор, как запрос на равноудаленность от Запада и России — такой вариант выбрали 35%. Среди противников вступления в ЕС лишь четверть высказываются за движение в направлении России. Другие — за самостоятельное развитие. В возрастном разрезе крупнейшими сторонниками равноудаленности есть среднее поколение (25-50 лет). В восточных областях запрос на равноудаленность доминирует над проевропейским направлением, а в западных — над пророссийским направлениям.
Интересно, что такой взгляд на будущее развитие Украины не имеет резких региональных зависимостей. За исключением Галичины (где сторонников равноудаленности около 20%), во всех остальных регионах уровень поддержки такого вектора колеблется от 30 до 45%.
Добавим
Опрос провела социологическая группа “Рейтинг” к 30-летию независимости Украины. Цель — изучить особенности мышления и стиля жизни украинцев, их ценностный мир, мотивацию, оценки самих себя и Украину.
Исследования проводились с 20 июля по 9 августа 2021 года среди населения Украины в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине — не более 1,0%, по области — не более 4%.