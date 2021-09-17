Українці назвали найкращі міста за якістю послуг

Деталі

Таким чином, за індексом задоволеності 3,6 (вище середнього) українці оцінили місто Вінниця за якістю 22 сфер та послуг.

Наступним у цьому списку йде місто Луцьк з оцінкою - 3,3. Із такими ж балами йде місто Івано-Франківськ.

Найбільш незадоволені якістю сфери послуг у Херсоні – 2,7 та Миколаєві й Чернівцях – 2,8.

В опитуванні також наведені дані щодо оцінки мешканцями розвитку власного міста. Зокрема, мешканці обласних центрів набагато більш перспективно оцінюють розвиток власного міста, ніж розвиток країни в цілому.

Так, перше місце у списку посідає місто Хмельницький – 75%. Мешканці цього міста вважають, що справи в місті йдуть в правильному напрямку, тоді як справи в країні позитивно оцінюють лише 26%.

Приблизно такі ж показники у Вінниці та Чернігові. Найменш оптимістичні перспективи розвитку власного міста оцінили мешканці Чернівців та Полтави, де лише 30 та 24% вважають, що справи в місті йдуть в правильному напрямку.

Найбільш песимістичні прогнози розвитку держави дають на сході країни: в Сєвєродонецьку – 16% та Маріуполі – 18%. Зокрема, рейтинг розвитку міста в Маріуполі досить високий – 65%, а в Сєвєродонецьку низький – 30%.

Довідка

Опитування було проведено Соціологічною групою “Рейтинг” від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Опитування проводилось у 24 обласних центрах України, що не перебувають під контролем російських чи проросійських сил, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування проведено на основі вибірки, яка включала 19 196 респондентів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому становила 65%.

Додамо

Результати опитування також показали, що більше ніж 50% українських міст підтримують вступ до НАТО, 56% - до ЄС.