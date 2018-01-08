Украинцы больше всего покупают сигареты, сладости и молочные продукты

Отмечается, что за 9 месяцев этого года жители Украины больше всего покупали табачные изделия - 3,2% от общего количества продовольственных товаров, которые были проданы в розницу. Немного меньше был спрос украинцев на сахарные изделия - 2,9% и молочные продукты - 2,5%.

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Вместе с тем в январе-сентябре 2017 жители Украины меньше покупали маргарин - 0,1%, консервы - 0,3%, масло растительное и яйца - 0,5% и 0,6% соответственно.

Как сообщал УНН, Украина увеличила экспорт продуктов питания на 22%.