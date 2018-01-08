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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українці найбільше купують сигарети, солодощі та молочні продукти

Київ • УНН

 • 20671 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. У січні-вересні 2017 року, у порівнянні із аналогічний періодом минулого року, роздрібний продаж продовольчих товарів в Україні зріс на 7%. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.

Українці найбільше купують сигарети, солодощі та молочні продукти

Зазначається, що за 9 місяців цього року жителі України найбільше купували тютюнові вироби - 3,2% до загального кількості продовольчих товарів, що були продані у роздріб. Трохи меншим був попит українців на цукрові кондитерські вироби - 2,9% та молочні продукти - 2,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, на яких продуктах харчування економлять кияни

Разом з тим у січні-вересні 2017 року жителі України найменше купували маргарин - 0,1%, консерви - 0,3%, олію рослинну та яйця - 0,5% та 0,6% відповідно.

Як повідомляв УНН, Україна збільшила експорт продуктів харчування на 22%

 

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