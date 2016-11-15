Украинцы больше всего боятся нищеты - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По результатам всеукраинского опроса, больше всего украинцы боятся нищеты (75,4% опрошенных), в то же время всего 42,4% опрошенных боятся внешней агрессии со стороны России. Соответствующие результаты опроса опубликованы Институтом публичной политики и консалтинга, передает УНН.
"По результатам исследования, экономического падения и дальнейшего обнищания боятся больше чем 75,4% опрошенных. На втором месте - 58,6% опрошенных - боятся обесценивания украинской валюты относительно других валют. На третьем месте - 45,8% опрошенных - боятся коллапса власти, что приведет к дальнейшему углублению кризиса (риск нового "майдана" или обострения политического противостояния) ", - говорится в результатах опроса.
При этом только 42,4% украинцев боятся внешней агрессии со стороны Российской Федерации. А 31,1% респондентов опасаются роста коррупции в Украине.
Отметим, всеукраинский опрос общественного мнения было проведено Институтом публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ совместно с Independent British Council of Foreign Relations и при финансовой поддержке ассоциации выпускников Robert Gordon University (Великобритания).
Методом телефонного опроса с 1 по 11 ноября было опрошено 2240 респондентов, проживающих в 120 населенных пунктах всех областей Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса).
По отдельной методике опрашивались граждане, что вынужденно переселились из зоны боевых действий и оккупированной АР Крым. Погрешность исследования составляет не более 2,8%.
Как сообщал УНН, сегодня поддерживают вступление Украины в НАТО 59% украинцев.