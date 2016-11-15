Українці найбільше бояться зубожіння – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За результатами всеукраїнського опитування, найбільше українці бояться зубожіння (75,4 % опитуваних), у той же час всього 42,4% опитаних бояться зовнішньої агресії з боку Росії. Відповідні результати опитування опубліковані Інститутом публічної політики і консалтингу, передає УНН.
“За результатами дослідження, економічного падіння та подальшого зубожіння бояться більше ніж 75,4% опитаних. На другому місці — 58,6% опитаних — бояться знецінення української валюти щодо інших валют. На третьому місці — 45,8% опитаних — бояться колапсу влади, що призведе до подальшого поглиблення кризи (ризик нового „майдану“ чи загострення політичного протистояння)”, — йдеться в результатах опитування.
При цьому лише 42,4% українців бояться зовнішньої агресії з боку Російської Федерації. А 31,1% респондентів остерігаються зростання корупції в Україні.
Зазначимо, всеукраїнське опитування громадської думки було проведено Інститутом публічної політики і консалтингу ІНПОЛІТ спільно із Independent British Council of Foreign Relations та за фінансової підтримки асоціації випускників Robert Gordon University (Велика Британія).
Методом телефонного опитування з 1 по 11 листопада було опитано 2240 респондентів, які проживають у 120 населених пунктах усіх областей України (крім окупованих територій Криму та Донбасу).
За окремою методикою опитувались громадяни, які вимушено переселились із зони бойових дій та окупованого АР Крим. Похибка дослідження становить не більше 2,8%.
Як повідомляв УНН, на сьогодні підтримують вступ України до НАТО 59% українців.