Украинцы нарастили кредиты в госбанках на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Украинцы в январе-марте этого года нарастили объемы кредитов в государственных банках на 2,4 млрд грн, или на 5%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"В первом квартале продолжилась тенденция роста объема кредитов физических лиц, который увеличился на 2,4 млрд грн, или на 5%. При этом объем кредитов юридическим лицам сократился на 7,1 млрд грн, или на 4%", - указали в Минфине .
Наблюдался рост и средств клиентов.
"Так, средства физических лиц за отчетный период выросли на 3,4 млрд грн (1%), средства субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений на 2,4 млрд грн (1%)", - добавили в ведомстве.
По итогам I квартала текущего года банки государственного сектора были прибыльными, указали в Минфине.
"Суммарно их чистая прибыль после налогообложения составила 8,1 млрд грн. Прибыль всего банковского сектора достигла 12,9 млрд грн", - сообщили в Минфине.
Напомним, правительство обновило наблюдательные советы ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка.