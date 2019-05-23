Уряд обновив наглядові ради ПриватБанку, Укрексімбанку та Ощадбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Кабінет Міністрів України призначив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ “Ощадбанк”, АТ “Укрексімбанк” та АТ КБ “ПриватБанк”, — які розпочнуть фактичне виконання повноважень з 14 червня 2019 року. Про це УНН повідомили у прес-службі міністерства.
“До кожної наглядової ради увійшло шість незалежних членів та два представники держави. Строк повноважень членів наглядової ради становить три роки”, — йдеться в повідомленні.
Згідно з рішенням КМУ членами наглядової ради в Приватбанку стали: Енгін Акчакоча (Engin Аkcakoca), Андреа Монета (Andrea Moneta ), Сіліг Стівен (Steven Seelig), Шерон Іскі (Sharon Easky), Надір Шейх (Nadir Shaikh), Еран Кляйн (Eran Klein), як незалежні члени, а представниками держави —Артем Шевальов (від КМУ) та Сергій Олексієнко (від ВРУ).
В Укрексімбанку: Пауль Торстен (Paul Thorsten), Стівен Фішер (Steven Fisher), Дімітрі Чічло (Dimitri Chichlo), Оляна Гордієнко (Olyana Gordiyenko), Сергій Коновець (Sergiy Konovets), Домінік Меню (Dominique Menu) як Незалежні члени, а представниками держави —Юрій Буца (Від КМУ) Та Алла Шульга (Від ВРУ).
В Ощадбанку: Шевкі Аджунер (Sevki Acuner), Байба Апін (Baiba Apine), Олексій Резніков (Оleksii Reznikov), Олексій Грінченко (Оleksi Grinchenko), Міхаель Вайнштейн (Michael Weinstein), Пітер Бріггс (Peter Briggs), як незалежні члени, а представниками держави —Даніель Білак (від КМУ) та Дмитро Власов (від ВРУ).
Нагадаємо, Мінфін з початку року запозичив на внутрішньому ринку 147 млрд грн.