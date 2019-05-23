Правительство обновило наблюдательные советы ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Кабинет Министров Украины назначил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: АО "Ощадбанк", АО "Укрэксимбанк" и АО КБ "ПриватБанк", - которые начнут фактическое выполнение полномочий с 14 июня 2019 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе министерства.
"В каждый наблюдательный совет вошли шесть независимых членов и два представителя государства. Срок полномочий членов наблюдательного совета составляет три года", - говорится в сообщении.
Согласно решению КМУ членами наблюдательного совета в ПриватБанке стали: Энгин Акчакоча (Engin Аkcakoca), Андреа Монета (Andrea Moneta), Силиг Стивен (Steven Seelig), Шэрон Искья (Sharon Easky), Надир Шейх (Nadir Shaikh), Эран Кляйн (Eran Klein), как независимые члены, а представителями государства - Артем Шевалев (от КМУ) и Сергей Алексеенко (от ВР).
В Укрэксимбанке: Пауль Торстен (Paul Thorsten), Стивен Фишер (Steven Fisher), Димитри Чичло (Dimitri Chichlo), Оляна Гордиенко (Olyana Gordiyenko), Сергей Коновец (Sergiy Konovets), Доминик Меню (Dominique Menu), как независимые члены, а представителями государства -Юрий Буца (от КМУ) и Алла Шульга (от ВР).
В Ощадбанке: Шевка Аджунер (Sevki Acuner), Байба Апина (Baiba Apine), Алексей Резников (Оleksii Reznikov), Алексей Гринченко (Оleksi Grinchenko), Михаэль Вайнштейн (Michael Weinstein), Питер Бриггс (Peter Briggs), как независимые члены, а представителями государства - Даниель Билак (от КМУ) и Дмитрий Власов (от ВР).
Напомним, Минфин с начала года заимствовал на внутреннем рынке 147 млрд грн.