Мінфін з початку року запозичив на внутрішньому ринку 147 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Міністерство фінансів України за неповних 5 місяців залучило на внутрішньому ринку 147 млрд грн, збільшивши суми запозичень від іноземних інвесторів, комерційних банків і фізичних осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі міністерства.
Протягом цього періоду зросли обсяги інвестування в ОВДП нерезидентів, комерційних банків та фізичних осіб.
З початку року портфель нерезидентів в ОВДП зріс більше ніж у 6 разів і на сьогодні становить близько 39,7 млрд грн.
Вкладення в ОВДП фізичних осіб також демонструють позитивну динаміку. За минулий рік цей показник збільшився в чотири рази (з 1,5 млрд грн до 6,0 млрд гривень) і на сьогодні становить 9 млрд грн.
Так ж у міністерстві повідомили, що із загальної суми запозичень на внутрішньому ринку 37,2 млрд грн та 502 млн дол. США залучено в інструменти, термін обігу яких довше одного року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародні резерви України у квітні скоротились до 20,5 млрд доларів