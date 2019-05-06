Міжнародні резерви України у квітні скоротились до 20,5 млрд доларів

Як повідомили у НБУ, загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники:

по-перше, виконання зобов’язань України за державним боргом. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті минулого місяця було спрямовано 881,7 млн дол. (в еквіваленті).

Зокрема, 710,3 млн дол. – на обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в іноземній валюті, 78,0 млн дол. – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), решта – на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними фінансовими організаціями.

Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП в іноземній валюті на 416,6 млн дол. та 2,6 млн євро;

по-друге, сприятлива ситуація на валютному ринку. Чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 299,9 млн дол.

У квітні пропозиція валюти була вищою за попит насамперед завдяки стабільним надходженням валютної виручки експортерів, а також вкладенням нерезидентів у гривневі державні цінні папери. У результаті Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 321,5 млн дол. (з них 181,5 млн дол. – у формі інтервенцій за вибором найкращої ціни), не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними факторами. Водночас для згладжування курсових коливань упродовж місяця Національний банк продав лише 21,6 млн дол. у форматі інтервенції за єдиним курсом;

по-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 54,0 млн дол. (в еквіваленті).

"Станом на 01 травня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні резерви у найближчі роки будуть на рівні 21-22 млрд доларів.